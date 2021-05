Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie. Pamiętaliśmy o wywieszeniu? [wideo, zdjęcia]

Flagi z okazji święta można dostrzec na budynkach mieszkalnych oraz instytucjach publicznych.

Żołnierze Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.Na Rynku Staromiejskim odegrano hymn i uroczyście podniesiono flagę państwową na maszt.W niedzielę w Toruniu zaplanowano również biało-czerwony przejazd zabytkowych samochodów i motocykli.W Bydgoszczy z kolei, mimo deszczu, odbył się „Rajd z flagami”.2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto jest obchodzone na mocy nowelizacji Ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna, historyczna, jest związana z tym, że właśnie 2 maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały święto 3 maja: po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie doczekały do 3 maja.