Toruńska lewica uczciła Święto Pracy złożeniem kwiatów na grobie Juliana Nowickiego

Działacze Nowej Lewicy w Toruniu złożyli kwiaty kwiaty na grobie Juliana Nowickiego, działacza postrzelonego podczas manifestacji robotniczych w 1936 roku. Przypomnieli też korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

- Wspominamy wydarzenia z 1886 roku w Chicago. Tak jak wówczas aktualne były problemy zatrudnienia i godnej płacy, tak te same problemy są aktualne dzisiaj - powiedział Dominik Stajnbart.- 1 maja to tradycyjnie święto pracy, ale również już 17. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dzisiaj, gdy stoimy przed wielkimi wyzwaniami, to stamtąd nadchodzi wsparcie dla tysięcy polskich przedsiębiorstw, milionów naszych obywateli - dodał Krzysztof Podgórski.- To święto solidarności wszystkich ludzi pracy, ale to również święto buntu. Polki i Polacy muszą mówić głośno o tym, co jest ważne ich pokolenia, gdzie nikt nie mówi im gdzie mają pracować, z kim mają mieszkać, z kim mają zawierać związki. Chcą, aby Polska już za rok, być może za 2 lata była inną Polską. Polską wolną, równą, której nie będziemy musieli się wstydzić - mówił Bartosz Kostański.Z okazji Święta Pracy działacze i sympatycy lewicy złożyli też kwiaty pod pomnikiem Obrońców Inowrocławia