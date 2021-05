Inowrocławskie Drzwi Jubileuszowe poświęcone przez prymasa

Prymas Polski, metropolia gnieźnieński abp Wojciech Polak w sobotę poświęcił Drzwi Jubileuszowe do kościoła farnego św. Mikołaja w Inowrocławiu. Podkreślił, że te drzwi szczególnym darem za niepodległość, opowieścią o mieście i jego bogatych dziejach.

- Wspominając dziś jeszcze raz dar odzyskanej po latach zaborów wolności, dziękujemy Bogu Ojcu za wolną i niepodległą Polskę, za odzyskanie przeszło już sto lat temu, także przez to kujawskie miasto, przez Inowrocław, niepodległości. Dziś, jeszcze raz dla upamiętnienia i uczczenia tej właśnie chwili, ale także – jak ufam – dla pamięci potomnych, poświęciliśmy te szczególne Drzwi Jubileuszowe prowadzące nas tutaj, do wnętrza naszej inowrocławskiej fary - powiedział w homilii prymas.Abp Polak podkreślił, że te drzwi są zamkniętą w odlanych z brązu kwaterach, cząstką historii miasta i żyjących tutaj, na kujawskiej ziemi, przez wieki ludzi oraz mówią o znaczących dla jego dziejów postaciach. Dodał też, że przypominają o wydarzeniach, wzniosłych i znaczących dla jego dziejów, ale także trudnych i bolesnych, niejednokrotnie okupionych cierpieniem czy wprost ofiarą życia.- Inowrocławskie Drzwi Jubileuszowe są więc jakże wymownym zapisem tego wszystkiego, co działo się tutaj, przez wieki, na tym skrawku kujawskiej ziemi – jak ufamy i jak mówił tutaj, w Inowrocławiu, kardynał Józef Glemp, prymas z Kujaw – ku chwale Boga, Kujaw i ludzkiej działalności. Stając przed tymi pamiątkowymi drzwiami do naszej inowrocławskiej fary, każdy i każda z nas, będzie mógł więc przemierzać szlak historii tego miasta, od jego założenia w 1238 lub 1239 roku, aż po odzyskaną i to aż po 147 latach prusko-niemieckiego panowania i zaborów, wolność i niepodległość - mówił abp Polak, który podobnie jak prymas Glemp, urodził się w Inowrocławiu.Prymas podziękował za Drzwi Jubileuszowe pomysłodawcom, społecznemu komitetowi budowy, konsultantom historycznym i twórcom.- Drzwi prowadzące do kościoła są przecież jednocześnie tymi samymi, poprzez które stąd, sprzed ołtarza Pana, wychodzimy w nasz świat, w przestrzeń tego miasta, kierując nasze stopy, umocnione słowem Boga i łaską świętych sakramentów, do naszych codziennych zadań i zajęć. Drzwi Jubileuszowe stanowią więc dla nas wszystkich również wezwanie. Przypominają nam o naszej wspólnej odpowiedzialności za nasze miasto. Wzywają do życia mądrego i roztropnego, w którym trzeba mieć – jak uczy nas słowo Boże – na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich - podkreślił prymas.W uroczystości poświęcenia Drzwi Jubileuszowych wzięli udział m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.Drzwi Jubileuszowe do fary powstały dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy grupy społeczników pod przewodnictwem starszego inowrocławskiego Cechu Rzemiosł Różnych Piotra Jóźwiaka. Zaprojektował je miejscowy artysta plastyk Andrzej Prokopiuk.