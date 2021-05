W kolejce po szczepionkę, bez rejestracji. Akcja „Zaszczep się w majówkę” w Toruniu

Setki mieszkańców ustawiły się w kolejce do szczepienia przeciw COVID-19 w Toruniu. Mobilny punkt przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki został otwarty o godz. 9:00, ale pierwsi chętni byli na miejscu dużo wcześniej.

- Od piątej, żeby być pierwszy, trzeba było wstać wcześnie. Zdrowie jest najważniejsze. Robimy to w trosce o nie, solidarnie z innym. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej wszystko wróci do normy - mówili stojący w kolejce.Toruński punkt został otwarty w ramach akcji „Zaszczep się w majówkę”. Podobne działają w każdym województwie. Na szczepienie nie ma zapisów na konkretny termin lub godzinę. Wystarczy się zgłosić i poczekać na swoją kolej.Aby skorzystać ze szczepienia wystarczy mieć e-skierowanie i wypełnioną ankietę, której formularz można pobrać ze strony pacjent gov.pl. Do dyspozycji jest 2,5 tys. dawek szczepionki Johnson and Johnson. Punkt czynny jest do 4 maja w godz. 9:00 do 18:00.Swoje stanowisko informacyjne ma na miejscu Kujawsko-Pomorskim Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.