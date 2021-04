Krajowy Plan Odbudowy kością niezgody. Krytyka ze strony samorządów

Samorządowcy krytykują nową wersję Krajowego Planu Odbudowy. Stanowisko zajęli prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

Nowa wersja Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności nie wprowadza żadnych istotnych zmian - takie stanowisko przedstawił prezydent Bydgoszczy w piśmie skierowanym do posłów okręgu wyborczego nr 4.Zdaniem prezydenta, większość środków finansowych nadal nie będzie dostępna dla samorządów i nie pomoże w realizacji oczekiwanych inwestycji.Jak podkreśla Rafał Bruski, wprowadzone do dokumentu zmiany, dotyczyły nieistotnych detali. Rząd proponuje dalsze zadłużanie samorządów, które nie będą mogły podjąć decyzji, jak zagospodarować otrzymane pieniądze.Z opinią prezydenta miasta, zgadza się Związek Miast Polskich.W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Włocławka.– Strona samorządowa nie zgadza się na to, że samorządy otrzymają zaledwie 20% środków, pozostałe pozostaną rozdysponowane przez urzędy centralne, czyli przez rząd. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że część to są środki zwrotne. 50% środków zwrotnych takie stanowisko zostało skierowane do strony rządowej, mam nadzieję, że w następnym tygodniu spotka się komisja wspólna rządu i samorządu, gdzie rzeczywiście samorządy zostaną potraktowane poważnie i, przede wszystkim, zostaną zaproszone do rozmów, bo to samorządy powinny być głównym beneficjentem tych środków – powiedział Marek Wojtkowski.Samorządowcy zrzeszeni w Związku Miast Polskich uważają też, że po dwóch latach powinna być możliwa ewentualna korekta Krajowego Planu Odbudowy tak, by wsparcie było kierowane do obszarów, które poniosły największe straty w czasie pandemii.