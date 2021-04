Kolejne w regionie upamiętnienie ofiar Zbrodni Pomorskiej

W Grudziądzu odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Zbrodni Pomorskiej. Uroczystość odbyła się w samo południe na Skwerze Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

– Właśnie w kwietniu 1940 roku Niemcy dopełnili ogromu tej zbrodni. Tak jak szacują historycy do końca kwietnia 1940 roku zamordowano od 40 do 50 tys. Polaków, tylko na samym Pomorzu. Uznałem, że kwiecień będzie dobrym miesiącem, żeby przy okazji upamiętnić wszystkie ofiary Zbrodni Pomorskiej czy też mówiąc inaczej, akcji „Inteligencja” przeprowadzonej przez Niemców na początku II wojny światowej – pełnomocnik prezydenta do spraw uroczystości patriotycznych Łukasz Piasecki.