To coś nowego - kradzież pieniędzy z konta w czasie internetowych zakupów

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego otrzymują zgłoszenia o oszustwach przy użyciu komunikatora WhatsApp oraz platformy OLX. Do kradzieży dochodzi podczas zakupów.

- Oszuści działający w Internecie wymyślają nowe metody wyłudzenia pieniędzy. Przełamują zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i podszywają się pod ich właścicieli. Niedawno pojawiło się nowe oszustwo związane z platformą OLX i komunikatorem WhatsApp. Przez naszą nieuwagę oraz chęć szybkiej sprzedaży swoich rzeczy, możemy stracić pieniądze - mówi asp. Marta Błachowicz, oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim.Nowa metoda oszustwa polega na tym, że przestępcy najpierw kontaktują się z osobą sprzedającą rzeczy w Internecie przez WhatsAppa. Wysyłają link do strony udającej witrynę OLX, gdzie można przeprowadzić finalizację transakcji. Tam należy podać dane swojej karty, na którą mają rzekomo wpłynąć środki za przedmiot z ogłoszenia. W rzeczywistości - jak alarmuje policja - oszuści uzyskują dostęp do zasobów finansowych na karcie.- Pamiętajmy, że nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta lub danych karty. Nie powinniśmy także otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowych oprogramowań na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy „doradca" inwestycyjny. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Podejrzewając, że ktoś próbuje dokonać oszustwa, należy powiadomić policję - radzi asp. Błachowicz.