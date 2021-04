Młyny Rothera w Bydgoszczy zapraszają na taras z fontanną. Zobacz też jak wyglądają wewnątrz [wideo, zdjęcia]

Od najbliższej soboty, 1 maja będzie można oglądać Wyspę Młyńską w Bydgoszczy z nowej perspektywy – z tarasu, przy dźwiękach szumiącej wody.

- To bardzo ważny dzień dla naszego miasta - oddanie pięknego obiektu, perły architektury w sercu miasta, na Wyspie Młyńskiej. Perły, która przez wiele lat - niestety - nie świeciła swoim blaskiem, ponieważ była ruiną budowlaną. Cieszę się, że możemy wreszcie – chociaż częściowo – oddać to wyjątkowe miejsce mieszkańcom - powiedział Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.Od najbliższej soboty udostępniony zostanie taras z fontanną. Przetarg na pierwsze lokale gastronomiczne – kawiarnię na tarasie i lodziarnię w budynku dawnych łazienek ogłoszony zostanie w maju. Prawdopodobnie zostaną otwarte jeszcze przed wakacjami.Instytucja zarządzająca Młynami Rothera otrzymała obiekt w stanie „deweloperskim”. Rozpoczyna drugi etap inwestycji. Lada dzień ruszą przetargi na wyposażenie wnętrz. W trakcie wakacji mieszkańcy będą mogli zwiedzać zabytek i podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego.Na początku przyszłego roku ma zostać oddany do użytku spichrz zbożowy, centralny budynek Młynu Rothera - pod koniec 2022 roku, a spichrz mączny w połowie 2023 r.