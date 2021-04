„Zaszczep się w majówkę” – szczepienia bez zapisów, wystarczy e-skierowanie

Od 1 do 3 maja wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, będą mogli zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Otrzymają jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

Mobilne punkty pojawią się w następujących lokalizacjach:

Dolnośląskie – plac przed urzędem wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1;

Kujawsko-Pomorskie – plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, al. Solidarności 1-3; w dniach 1- 4 maja w godz. 9:00 - 18:00,

Lubelskie – plac Zamkowy w Lublinie;

Lubuskie – park Górczyński w Gorzowie Wielkopolskim;

Łódzkie – park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (potocznie park na Zdrowiu), al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska;

Mazowieckie – przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5;

Małopolskie – Rynek Główny w Krakowie;

Opolskie – przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14;

Podkarpackie – parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Grunwaldzka 15;

Podlaskie – plac przed pałacem Branickich w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1;

Pomorskie – skwer Kościuszki w Gdyni;

Śląskie – park Śląski w Chorzowie, aleja Różana 2;

Świętokrzyskie – teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc;

Warmińsko-Mazurskie – przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9;

Wielkopolskie – teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej, Poznań;

Zachodniopomorskie – przed Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9-11;

W wybranych punktach staną specjalne kontenery lub namioty do szczepień powszechnych. Na szczepienie w nich nie ma zapisów czy rejestracji. Wystarczy się tam zgłosić i poczekać na swoją kolej. Przed zastrzykiem pacjent przejedzie standardową kwalifikację. Szczepić będą osoby uprawnione i przeszkolone.E-skierowania na szczepienia wystawiane są w systemie automatycznie, zgodnie z harmonogramem szczepień.W czwartek 29 kwietnia do starszych roczników dołączyły osoby urodzone w 1980 i 1981 r. W piątek 30 kwietnia e-skierowania otrzymają roczniki 1982-1983, 1 maja – roczniki 1984-1985, a 3 maja roczniki 1986-1987.Także wszyscy 30-latkowie lub starsi, którzy wypełnili formularz w pierwszym kwartale tego roku, mają już aktywne e-skierowanie.W trakcie trwania akcji „Zaszczep się w majówkę” prowadzona będzie kampania edukacyjna. Personel medyczny, który będzie na miejscu, udzieli zainteresowanym odpowiedzi na pytania dotyczące Narodowego Programu Szczepień i stosowanych preparatów. Wolontariusze będą też rozdawać broszury informacyjne.Jak powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz prezydent Torunia Michał Zaleski w punkcie przy toruńskich Jordankach wykonywanych będzie 600 szczepień dziennie. Punkt będzie działał od 1 do 4 maja w godz. 9:00 - 18:00. Od 17:00, w czasie „złotej godziny” będą mogły skorzystać ze szczepienia wszystkie osoby pełnoletnie, niezależnie od tego czy mają e-skierowanie czy nie. Osoby zgłaszające się na szczepienie proszone są o posiadanie wypełnionej ankiety. Można ją pobrać z internetu. Mobilny punkt ulokowano w Toruniu z uwagi na turystyczny charakter miasta.Do tej pory zaszczepionych zostało 540 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym ponad 130 tys. dwiema dawkami.Po majówce kontynuowana będzie rejestracja kolejnych roczników. Rząd zapowiada, że do 9 maja wszystkie osoby powyżej 18 lat będą miały wystawione e-skierowanie. Oznacza to, że po tym terminie każda pełnoletnia osoba będzie mogła zarejestrować się na szczepienie.