Przystosowany dla najcięższych aut, ważny dla obwodnicy. Budują most w Kobylnikach

Mieszkańcy Kruszwicy zyskają ważną część obwodnicy, a mieszkańcy podkruszwickich Kobylnik - most przez Noteć. Jego budowa rozpoczęła się w lutym, a zakończy w październiku.

W czwartek na placu budowy pojawił się wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Przypomniał, że inwestycja otrzymała 80-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa. - To jest jedyne zadanie, jeśli chodzi o budowę mostów, realizowane w naszym regionie – mówił. - Takich inwestycji w Polsce jest wiele, ale w kujawsko-pomorskim tylko w Kruszwicy. Gdy zapowiadaliśmy jego budowę, było wielu niedowiarków - mówili, że to zapowiedzi na potrzeby wyborów, a dziś pokazujemy efekty tego zadania - dodał.Most przystosowany będzie do ruchu najcięższych pojazdów. Jego nośność to 50 ton. - Planujemy zakończenie inwestycji na koniec października, wtedy zaprosimy na jego otwarcie. Mamy nadzieję, że most stanie się ważną częścią przyszłej obwodnicy Kruszwicy - mówił burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.