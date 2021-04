Spór na sesji bydgoskiej Rady Miasta, i pewien apel na koniec [podsumowanie]

Jedna z sesji online bydgoskiej Rady Miasta./fot. archiwum

Prezydent Rafał Bruski zdecydował, by ograniczyć czas prezenacji uchwał do pięciu minut. To było tematem pisma, które poróżniło radnych. Prezydent wyjaśnia, że chodzi mu o usprawnienie przebiegu obrad ciągnących się niekiedy do późnych godzin nocnych.