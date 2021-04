Żołnierze WOT ćwiczyli na wypadek katastrofy lub awarii samolotów [zdjęcia]

W toruńskim Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyło się pierwsze szkolenie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych. Głównym zadaniem zespołu jest odnalezienie miejsca wypadku lub katastrofy oraz osób zaginionych.

- To zespół służący niesieniu pomocy załogom i pasażerom wojskowych statków powietrznych, które uległy awarii bądź katastrofie. Udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia pokładu statku powietrznego - to główne zadania zespołu. Naziemne Zespoły Poszukiwawczo - Ratownicze to jeden z elementów zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej - mówiła kpt. dr Diana Warchocka Rzecznik Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.Planowane są kolejne tego typu kursy.