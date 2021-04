Mieszkańcy: Wytnijcie drzewa, wyremontujcie drogę! Petycja do konserwatora

Mieszkańcy chcą dokończenia remontu drogi z Laskowic do Krąplewic i wycięcia drzew, które zagrażają bezpieczeństwu/fot. Archiwum

Ponad 1600 podpisów w trzy dni zebrano w gminie Jeżewo (powiat świecki) pod petycją do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mieszkańcy nie chcą, aby aleja dębowa w Laskowicach została wpisana do rejestru zabytków.

Chcą za to dokończenia remontu drogi z Laskowic do Krąplewic i wycięcia drzew, które zagrażają bezpieczeństwu.Przypomnijmy, że remont rozpoczął się w marcu, wycięto ponad 100 dębów. Po trzech tygodniach na placu budowy pojawili się ekolodzy, ktorzy twierdzili, że na drzewach żyje rzadki gatunek chrząszcza. Prace na kilkanaście dni zostały wstrzymane, chrząszcza nie znaleziono, a konserwator chce wpisać aleję do rejestru zabytków.