Przyjaciel zwierząt i ludzi. Komendant policji uhonorował lekarza weterynarii

Statuetkę dla osób, które wykazały się wyjątkową postawą na rzecz bezpieczeństwa otrzymał lekarz weterynarii Wiesław Borkowski. Za wieloletnią współpracę uhonorował go w ten sposób Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu.

- Jako zagorzały obrońca zwierząt pan Wiesław wielokrotnie udzielał policji konsultacji i wsparcia, gdy policyjne interwencje dotyczyły zwierzaków – tłumaczy asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Po sygnale od dyżurnego, niemal natychmiast zjawia się on na miejscu interwencji i ocenia sytuację. Tylko w ostatnim czasie zaopiekował się znalezionym bobrem, który spacerował po ulicach miasta czy rodziną lisów, znalezioną pod Inowrocławiem. W tym ostatnim przypadku - wiedząc, że maluchów jest czwórka - jeździł przez kilka kolejnych dni w to miejsce i zostawiał jedzenie, aby pozostałe i wystraszone dwa małe lisy również złapać. Udało mu się to, a nawet więcej - troszcząc się o zwierzęta, znalazł dla nich ośrodek rehabilitacji, gdzie będą dorastały - relacjonuje.Wiesław Borkowski to nie tylko weterynarz, obrońca zwierząt, społecznik, ale też edukator. Działa w projekcie edukacyjno-promocyjnym pod nazwą „Zostaw w krzakach tego zwierzaka”. Jednym z jego celów jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw w obcowaniu z naturą, gdy chodzi o zwierzęta.