W Bydgoszczy wpadł siódmy członek grupy działającej metodą „na policjanta”

Policjanci z Krakowa ustalili, a mundurowi z Bydgoszczy zatrzymali mężczyznę, który w kwietniu i sierpniu zeszłego roku wykorzystując metodę „na policjanta’" wspólnie z innymi przestępcami oszukał troje mieszkańców Krakowa na ponad 97 tys. zł.

20 kwietnia br. fałszywy policjant namówił 52-letniego mieszkańca krakowskich Czyżyn do przelewu bankowego swoich oszczędności, tj. 20 000 zł. Natomiast 25 sierpnia ub.r., nieznani sprawcy dzwoniąc do mieszkańców Prądnika Czerwonego podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji informując, że prowadzą działania mające na celu zatrzymanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów.Po długich rozmowach telefonicznych, kiedy już zdobyli zaufanie swoich ofiar, podawali numery rachunków bankowych, na które należy przelać pieniądze. Nieświadomi zagrożenia, 24-latek i 31-latka, bojąc się o utratę oszczędności swojego życia, a jednocześnie chcąc pomóc „policjantom” w schwytaniu sprawców, bez chwili zawahania, aż dwukrotnie wykonali przelewy bankowe na wcześniej wskazane konto. W ten sposób oszuści wzbogacili się o ponad 77 tysięcy złotych.Oszukane osoby zgłosiły ten fakt prawdziwym policjantom, którzy od tej pory prowadzili intensywne działania mające na celu zatrzymanie oszustów. Efektem tego było powiązanie tych dwóch spraw i zatrzymanie w listopadzie ub.r. w Bydgoszczy pierwszej osoby do tej sprawy a w bieżącym roku kolejnych.Do marca br. policjanci zatrzymali już 6 osób, które brały udział w oszustwie. Kryminalni z Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadal prowadzili jednak działania, które miały na celu doprowadzić do zatrzymania innych osób biorących udział w przestępstwie. Wynikiem tego było ustalenie kolejnego oszusta. Jak się okazało, był to mieszkaniec Bydgoszczy, dlatego policjanci z Krakowa zwrócili się z prośbą do funkcjonariuszy z województwa kujawsko-pomorskiego o pomoc w jego zatrzymaniu.20 kwietnia br. mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy udali się do jednego z mieszkań w tym mieście, gdzie zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia został on przewieziony do Krakowa, gdzie w trakcie przesłuchania przyznał się do winy. 22 kwietnia br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód sąd zastosował wobec 34-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.Po raz kolejny Policja ostrzega i przypomina, jak nie stać się ofiarą oszustwa!· Należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność – jeśli dzwoni do nas osoba, która podaje się za członka rodziny i prosi o pieniądze nie należy podejmować żadnych pochopnych decyzji.· Jeśli chodzi o członka rodziny, zadzwoń do niego i dowiedz się, czy faktycznie potrzebuje twojej pomocy. Opowiedz osobie bliskiej o zaistniałym zdarzeniu.· Nigdy nie udzielaj przez telefon informacji jaką ilość pieniędzy posiadasz w domu, bądź na koncie bankowym.· Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, haseł.· Nie ulegaj presji jaką wywiera telefoniczny rozmówca.· Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.Pamiętaj!· Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.· Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, „akcjach policyjnych”. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.