Inowrocławski punkt szczepień powszechnych gotowy, ale wciąż czeka na otwarcie

Punkt Szczepień Powszechnych w Inowrocławiu, który miasto utworzyło w Hali Widowiskowo-Sportowej wciąż czeka na szczepionki przeciw COVID-19.

- Od kilku dni w gotowości jest 10 zespołów szczepiennych, które mają szczepić inowrocławian przez 7 dni w tygodniu, łącznie ze świętami, w godzinach 8:00-18:00. W Punkcie Szczepień Powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej ustawione zostały stanowiska do szczepień i wydzielono sektory. Harmonogram, który otrzymaliśmy od rządu zakładał, że do 25 kwietnia ruszą szczepienia w ramach Punktu Szczepień Powszechnych - powiedziała Adriana Herrmann, rzecznik prezydenta Inowrocławia.- Zależy nam, aby jak największa liczba mieszkańców skorzystała z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19. Nie możemy jednak otworzyć przygotowanego przez nas punktu, ponieważ do tej pory nie otrzymaliśmy szczepionek. W odpowiedzi na apel rządu, natychmiast rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem tego punktu. Chcemy pomóc i usprawnić szczepienia mieszkańców naszego miasta… ale cały czas musimy czekać – dodała.Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej zwracał uwagę, że zmniejszone dostawy szczepionek do Polski będą miały wpływ na opóźnienia związane z uruchamianiem powszechnych punktów szczepień.