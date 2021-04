Skradziony w Niemczech mini cooper stał w warsztacie. Złodzieje w areszcie

Szajka paserów została rozbita przez policjantów z regionu. Zatrzymano pięć osób w wieku od 25 do 50 lat.

Funkcjonariusze w jednym z warsztatów w gminie Więcbork (powiat sępoleński) zabezpieczyli m.in. skradzionego z Niemiec mini coopera, wartego około 100 tysięcy złotych. - Pracujący nad sprawa policjanci ustalili, że w proceder zamieszanych było łącznie pięciu mężczyzn w wieku od 25 do 50 lat. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu sępoleńskiego, złotowskiego oraz pilskiego – informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim.Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. - Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów paserstwa. Dodatkowo decyzją Sądu Rejonowego w Tucholi trzech z nich – 31., 40. i 50-latek trafiło na 3 miesiące do aresztu, a wobec 25. i 34-latka zastosowano dozór policyjny - relacjonuje asp. Warsińska.Za posiadanie przedmiotów o znacznej wartości, które pochodzą z przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.