Zginęła dziewczynka, policja prosi o zdjęcia sprzed wypadku

Policja w Lipnie poszukuje zdjęć drzewostanu z Parku Borek w Skępem. Na początku kwietnia jedno z drzew przewróciło się i przygniotło tam 12-letnią dziewczynkę, która jeździła na rowerze.

Dziecko trafiło w ciężkim stanie do szpitala, a po kilku dniach zmarło. Wstępna opinia ekspertów wskazywała na to, że drzewo było spróchniałe.Funkcjonariusze apelują teraz do wszystkich, którzy posiadają w swoich zbiorach zdjęcia drzewostanu z Parku Borek, konkretnie alei Ludwika Mariana Zielińskiego z czasu przed wypadkiem o udostępnianie fotografii, które mogą pomóc w prowadzonym pod nadzorem prokuratury postepowaniu mającym ustalić przyczyny wypadku.Maile ze zdjęciami należy wysyłać po adres bip-lipno@bg.policja.gov.pl, z oznaczeniem daty zrobienia zdjęcia.