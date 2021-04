Kiedy przetarg na organizację przewozów kolejowych w regionie?

105 mln zł - tyle rocznie samorząd regionu chce przeznaczyć na realizację połączeń kolejowych na Kujawach i Pomorzu przez najbliższe 9 lat.

Trwa sesja sejmiku województwa, podczas której radni mają zatwierdzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W maju zostanie rozpisany przetarg na obsługę linii kolejowych na 9 lat.Po raz pierwszy przewoźnicy będą mogli składać oferty aż w 10 pakietach na realizacje konkretnych połączeń.Czy to dobry pomysł? - wątpliwości ma przewodniczący klubu PiS radny Michał Krzemkowski. – Jest to bardzo ekstrawagancki eksperyment, aż 10 pakietów. Naprawdę trudno przewidzieć jak to się zakończy, tym bardziej, że wiemy, że na dobrą sprawę mamy dwie spółki, które się liczą. Jest to ryzykowne, ponieważ rozstrzygnąć trzy sprawy, a rozstrzygnąć dziesięć jest na pewno trudniej – powiedział Michał Krzemkowski.– Na pewno łatwiej nie będzie, ale chodzi o to, aby dać większą szansę na to, żeby rzeczywiście te przewozy odbywały się nie tylko na tych liniach, które funkcjonują do dziś, ale na tych, które zostały zawieszone. Jeśli nie byłoby podzielenia na grupy, to ich przywrócenie byłoby praktycznie niemożliwe – powiedział wicemarszałek, Zbigniew Sosnowski.Samorząd przewiduje m.in reaktywację połączeń Toruń-Sierpc oraz Rypin-Brodnica.