Lekka piechota stacjonuje w Grudziądzu. I rekrutuje nowych żołnierzy

Nowa jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej powstaje w Grudziądzu. To 83. batalion lekkiej piechoty. Będzie w nim stacjonowało ponad 600 terytorialsów.

Jednostka mieści się przy ul. Jagiełły w Grudziądzu. - Teraz żołnierze będą bliżej mieszkańców, zawsze gotowi do działania - mówi por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygada Obrony Terytorialnej. - Cały czas trwa rekrutacja żołnierzy – dodaje. Pierwsze 16-dniowe szkolenie podstawowe w Grudziądzu rozpocznie się 11 czerwca. Jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa 26 czerwca. Podczas tzw. „szesnastki” żołnierze poznają podstawy szkolenia strzeleckiego, taktyki, regulaminów i musztry. Jest to początek cyklu szkolenia terytorialsa w żołnierskim fachu, które zostało przewidziane na 3 lata.Obok Torunia i Inowrocławia, w Grudziądzu będzie to trzeci batalion w naszym regionie. Po jego uformowaniu 8 Kujawsko–Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie liczyć prawie 2,5 tys. żołnierzy. Terytorialsi pomagają m.in. w wlace z panemią koronawirusa, wspierają szpitale i placówki medyczne, pobierają wymazy, wspierają seniorów oraz samorządy.Służba w WOT umożliwia połączenie pracy zawodowej i życia prywatnego z realizacją marzeń o służbie wojskowej. Wiąże się to również ze wzmocnieniem budżetu domowego. Żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej w stopniu szeregowego, za każdy dzień szkolenia otrzymuje 117,14 zł. W miesiącu musi odbyć min. 2 dni szkolenia rotacyjnego (organizowanego w weekendy). Po ich odbyciu przysługuje mu dodatek za gotowość bojową w wysokości 10% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. W chwili obecnej wynosi on 411 zł. Żołnierz dostaje kalendarz szkoleń na cały rok z góry. Dzięki temu może poinformować pracodawcę, w który weekend w miesiącu będzie szkolił się w jednostce wojskowej. W przypadku dysponowania wolnym czasem istnieje możliwość powoływania żołnierza poza kalendarzem szkoleń za jego zgodą. W ten sposób żołnierze mogą być delegowani do pomocy m.in. w placówkach medycznych, wsparcia szczepień przeciw COVID-19 czy monitorowania osób przebywających na kwarantannie. Za każdy dzień takiej służby przysługuje również 117,14 zł. Terytorialsi mają też 78 proc. zniżki na przejazdy koleją oraz zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenia rotacyjne.Szczegóły na stronie formacji (https://www.wojsko-polskie.pl/8bot/). Chętni mogą się kontaktować z rekruterem mł. chor. Krzysztofem Łydzińskim tel. 601-597-713, mail: krzysztof.lydzinski@wot.ron.mil.pl.