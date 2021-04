Food Truck Festival w Bydgoszczy, czyli: szybko, smacznie i światowo

Jedzenie z okienka, szybkie, smaczne, w dodatku z różnych stron świata - to Food Truck Festival./fot. Internet

Samochody z jedzeniem zaparkują przy hali sportowej Arena Bydgoszcz w sobotę i w niedzielę (24-25.04) w południe.

Będzie okazja do poznania kuchni z różnych stron świata. Foodtruckowi kucharze serwować będą m.in. meksykańskie burrito, chińskie pierożki Dim Sum, makaron prosto z kuchni tajskiej otraz szaszłyki, hot dogi i belgijskie frytki. Do tego owoce w czekoladzie i lemoniada. Kto ma ochotę spróbować jedzenia z samochodu może odwiedzić Food Truck Festiwal w sobotę (24.04.) do godz. 21, w niedzielę (25.04.)do 20.00.