Minister Mazurek: Głos każdego z młodych ludzi zostanie wysłuchany [rozmowa]

Do udziału w konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia „dla województwa kujawsko-pomorskiego zachęcał minister Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, który był dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK. Konsultacje odbędą się w najbliższy wtorek (27 kwietnia).

Michał Jędryka: Powstaje dokument o nazwie „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia”. Co to takiego?

Już w kilku województwach konsultacje się odbyły. Jakie były doświadczenia? Młodzież jest zainteresowana?

Dlaczego konsultacje mają charakter odrębny dla różnych regionów?

Piotr Mazurek: Ten dokument - w perspektywie wieloletniej - ma wyznaczyć główne cele działania państwa polskiego na rzecz młodego pokolenia Polaków. Co warto podkreślić – nie jest to dokument, który powstaje w gabinetach polityków, odgórnie, centralnie, wręcz przeciwnie – powstaje w 100 proc. w sposób partycypacyjny, tzn. zaczynamy pracę nad nim od konsultacji regionalnych we wszystkich 16 województwach z młodzieżą z całej Polski. Konsultacje mają na celu zdefiniowanie głównych potrzeb, problemów, oczekiwań, które zdaniem młodego pokolenia wymagają teraz działań państwa polskiego, polskiego rządu. W ten sposób, zapoznawszy się z realnymi, uaktualnionymi po skutkach pandemii oczekiwaniami, będziemy proponowali tekst tego dokumentu.- Jak najbardziej, z województwa na województwo mamy coraz więcej uczestników. Ostatnio już prawie tysiąc osób brało udział w woj. pomorskim. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej. (…) Jedyne co nas ogranicza to problemy techniczne, jeśli chodzi o ilość osób biorących udział, ale robimy tak, że dzielimy wszystkich chętnych na więcej obszarów na platformie i z każdym, kto się zarejestruje, na pewno się spotkamy, czy to w formie bezpośredniej rozmowy, czy – jeśli będzie zbyt wiele osób – w formie pisemnej. Każdy, kto będzie chciał wziąć udział w konsultacjach, będzie miał taką możliwość. Wystarczy się tylko zarejestrować na stronie gov.pl/dlamlodych. Głos każdego z młodych ludzi będzie wysłuchany. Już w najbliższy wtorek widzimy się zdalnie w Kujawsko-Pomorskiem, bardzo zapraszamy.- Niewątpliwie młodzież jest bardzo zróżnicowaną grupą, zarówno pod względem zainteresowań, światopoglądów, różnych spraw. Zupełnie inne są potrzeby młodych ludzi, mieszkających w wielkich metropoliach, a zupełnie inne – mieszkających na terenach wiejskich, czy w miastach powiatowych (…).