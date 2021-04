Narodowy Spis Powszechny: masz wątpliwości, weź udział i pytaj

Główny Urząd Statystyczny zaprasza w piątek (23 kwietnia) na spotkanie online dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego.

- Do udziału w spotkaniu zachęcamy osoby, które mają wątpliwości oraz pytania dotyczące spisu - wyjaśnia Małgorzata Górka, kierownik wydziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnych Urzędu Statystycznegow w Bydgoszczy. - Podczas spotkania pokażemy, że wypełnienie formularza nie jest trudne, wyjaśnimy po co przeprowadzamy takie badania, a przede wszystkim odpowiemy na pojawiające się pytania.Początek spotkania o godz. 11.00. LINK DO SPOTKANIA