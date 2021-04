Kwietna łąka to jest to! Będzie kolorowo, nie tylko zielono

Łąka przed siedzibą RZGW w Bydgoszczy to inicjatywa Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej. Łąka przed siedzibą RZGW w Bydgoszczy to inicjatywa Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej. Łąka przed siedzibą RZGW w Bydgoszczy to inicjatywa Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej. Łąka przed siedzibą RZGW w Bydgoszczy to inicjatywa Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej.

Przed siedzibą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy została posiana kwietna łąka. W ten sposób PGW Wody Polskie chcą namówić mieszkańców do zamiany wodolubnych trawników w odporne na susze kwietne łąki. Jest to element ogólnopolskiej kampanii „Łąki Kwietne Same Zalety”!