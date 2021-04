Burmistrz Nowego: „Prędzej bym się UFO spodziewał, niż tego co nas spotkało”

Główna księgowa Centrum Kultury Zamek w Nowem nad Wisłą została zwolniona z pracy dyscyplinarnie.

Burmistrz Nowego zwolnił również dyrektora tej placówki. Jak informowaliśmy kilka dni temu z kasy urzędu zniknęło ponad pół miliona złotych. Okazuje się, że przywłaszczona kwota może być wyższa.– Księgową zwolniłem dyscyplinarnie z art. 52, zwolniłem dyrektora Centrum Kultury Zamek. Tam była trochę inna sprawa, ten pan ma wiek emerytalny, sam napisał prośbę o rozwiązanie stosunku pracy, ja się do tego przychyliłem. Okazało się też, że jeszcze w tym roku ta pani 200 tys. wyprowadziła, w kwietniu w czasie kontroli RIO! Prędzej bym się spodziewał, że w Nowem przed urzędem UFO wyląduje, niż to co nas spotkało - powiedział Czesław Woliński, burmistrz Nowego.Nieprawidłowości wyszły na jaw podczas rutynowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.