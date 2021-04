Włocławscy radni dyskutowali o czynszach w mieszkaniach komunalnych

We Włocławku ma być więcej mieszkań komunalnych, ale podwyżki czynszu za ich wynajem są nieuniknione. Takie wnioski płyną z obrad miejskich radnych, którzy przyjęli uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Radni zdecydowali też, by z zasobu miejskiego wyłonić lokale, które będą do dyspozycji prezydenta miasta.- Prezydent będzie mógł taki lokal przeznaczyć dla osoby, która podjęła pracę albo w jednostkach Urzędu Miasta albo w szpitalu czy uczelni wyższej, zgodnie z barometrem zawodów Powiatowego Urzędu Pracy, czyli będą to osoby o kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia właściwej gospodarki we Włocławku - mówiła na sesji Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta miasta.Z planów ratusza wynika, że w ciągu 4 najbliższych lat we Włocławku powstaną 544 nowe mieszkania komunalne o wysokim standardzie.