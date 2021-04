Według śledczych z Brodnicy, mężczyzna umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego. Nie obserwował drogi i dokonał niewłaściwego manewru ominięcia pieszych.

Do wypadku doszło w poniedziałek (19.04.) w Brodnicy. Kobieta szła poboczem z dwójką dzieci: rocznym i 4 - letnim. Dzieci przytomne trafiły do szpitala, matka zmarła na miejscu.62 - latek przyznał się do winy i wyraził skruchę. Był trzeźwy.Prokuratura zastosowała wobec kierowcy poręcznie majątkowe.