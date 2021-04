Hala widowiskowo-sportowa w Świeciu jest gotowa, aby rozpocząć w niej masowe szczepienia. Będzie to jedyny taki obiekt w powiecie świeckim.

Miejsce zostało pozytywnie zaopiniowane przez wojewodę i Narodowy Fundusz Zdrowia. - Na chwilę obecną zadeklarowaliśmy, że jesteśmy gotowi szczepić 400 osób dziennie. Jeżeli do Świecia przyjedzie więcej szczepionek, ten limit może się zwiększyć - mówi burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski. - Kadra szczepiąca pochodzić będzie z miejsko-gminnej przychodni – będzie to lekarz i pielęgniarki, włączą się w to również pracownicy hali i parku wodnego – będą pomagać w rejestracji. Jesteśmy gotowi, żeby pracować również w soboty i niedziele - zapowiada burmistrz.Podobne punkty powstają w innym miejscach naszego regionu. W Tucholi punkt masowych szczepień również wyznaczono w hali sportowej, a w Sępólnie Krajeńskim takim miejscem będzie budynek inkubatora przedsiębiorczości.