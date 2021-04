Przetarg: ZDMiKP Bydgoszcz szuka firmy, która wzmocni Most Uniwersytecki

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przeprowadzenie naprawy Mostu Uniwersyteckiego przez Brdę. Przetarg obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia wszystkich węzłów mocujących wanty (liny) do przęsła mostu.

Przeprawa z powodu uszkodzeń grożących katastrofą została zamknięta 29 stycznia. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem podpór mostu, aby możliwa była naprawa. Gotowe są trzy z czterech podpór, a zakończenie robót przewidziano na koniec kwietnia.Ogłoszony przetarg obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia wszystkich węzłów mocujących wanty (liny) do przęsła mostu zgodnie z dokumentacją projektową. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie obiektu do pełnej funkcjonalności, zgodnie z założeniami projektowymi, wymaganiami przepisów i norm.ZDMiKP zakłada, że prace naprawcze można będzie wykonać w ciągu 180 dni. Jednak w związku z możliwym ryzykiem towarzyszącym tak nietypowym przedsięwzięciom, możliwa jest realizacja w dłuższym, nawet 300-dniowym terminie. Przy wyborze ofert preferowany będzie najkrótszy termin realizacji przedsięwzięcia.Most Uniwersytecki został zamknięty 29 stycznia z powodu stwierdzenia odkształcenia elementów mocujących wanty do płyty mostu. Te połączenia przęseł z wantami są za słabe i mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu.Trasa Uniwersytecka wraz z Mostem Uniwersyteckim została oddana do użytku 12 grudnia 2013 r. Most ma dwa stalowe przęsła, a pylony przeprawy w wysokości 70 m ukształtowano w formie przenikających się podków. Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin, z których najdłuższe mają 160 m.