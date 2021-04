Kwiaty i wspomnienia w 40. rocznicę zakończenia Strajku Chłopskiego

40 lat temu, 17 kwietnia 1981 roku, zakończył się trwający przeszło miesiąc, Strajk Chłopski. Strajkujący okupowali ówczesną bydgoską siedzibę ZSL przy ul. Dworcowej. W rocznicę tamtych wydarzeń, pod tablicą pamiątkową na frontonie budynku złożono wiązanki kwiatów.

- Stoimy przed budynkiem, w którym pierwsze kroki poczynili rolnicy, chłopi, wdzierając się do niego, okupując go. Przez swoją desperację, wytrwałość doprowadzili do 17 kwietnia, do podpisania porozumienia. Gdyby nie te wydarzenia, Polska na pewno by się nie zmieniła - mówi Janusz walczak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolników indywidualnych województwa kujawsko-pomorskiego.Strajk zakończyło zawarte z rządem porozumienie o zarejestrowaniu Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych.Więcej w materiale Andrzeja Krystka.