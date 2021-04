Kolejne groźby w stosunku do prezydenta Torunia. Sprawa zgłoszona na policję

Kolejne groźby w stosunku do prezydenta Torunia. Fot. Archiwum

Jeden z internautów opublikował na portalu społecznościowym filmik, w którym rzuca w stosunku do Michała Zaleskiego groźby, że ten będzie płonął.

Mężczyzn miał też grozić dyrektor szpitala i żonie prezydenta. Ratusz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.To już drugie tego typu zawiadomienie. Wcześniej policja zatrzymała mężczyznę, który bez maseczki wtargnął na teren toruńskiego Szpitala Miejskiego i kpił z koronawirusa ogłaszając, że „suweren przyszedł na kontrolę”. Potem Bartosz T. próbował wejść do Urzędu Miasta domagając się rozmowy z prezydentem Torunia. Kiedy nie został wpuszczony do ratusza zaczął grozić m.in. spaleniem budynku. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące.