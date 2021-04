Sąd w Bydgoszczy przywrócił do orzekania sędziego Juszczyszyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zadecydował o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna - poinformował pełnomocnik sędziego Michał Romanowski. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki przekazał, że w poniedziałek sędzia Juszczyszyn nie będzie wykonywał obowiązków.

– Postanowienie w całości uwzględnia wniosek, który w imieniu pana sędziego Juszczyszyna złożyłem do sądu, o nakazanie natychmiastowego przywrócenia go do orzekania - powiedział w piątek pełnomocnik olsztyńskiego sędziego.We wniosku znalazło się „powołanie na argument, że podstawa odmowy dopuszczenia pana sędziego, którą jest uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jest podstawą nieistniejąca ze względu na zakwestionowanie tej izby jako organu sądowego, co przewija się w orzecznictwie TSUE i sądów krajowych”.„Sąd tę argumentację podzielił” - podkreślił mec. Michał Romanowski.Pełnomocnik zaznaczył, że do rozpoznania sprawy wyznaczony został skład trzyosobowy, ze względu na precedensowy charakter. – To jest rzeczywiście precedensowe, bo to jest sprawa cywilna. Zwykle tego typu sprawy są rozpatrywane w składzie jednoosobowym - powiedział adwokat."Postanowienie jest skuteczne z chwilą wydania, czyli prezes Sądu Rejonowego ma obowiązek pod rygorem grzywny do miliona złotych, nakładanej osobiście na niego, dopuścić pana sędziego natychmiast do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn w poniedziałek wraca do pracy" - dodał.Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia poinformowało w piątek w mediach społecznościowych, że sędzia Paweł Juszczyszyn, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, „musi zostać przywrócony do pracy. Stowarzyszenie powołało się na informacje przekazane TVN24 przez Romanowskiego.Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział, że w pierwszej kolejności poczeka na doręczenie odpisu postanowienia sądu w Bydgoszczy i dopiero będzie podejmował finalną decyzję.– Oczywiście kwestie ustrojowe takie jak dopuszczenie do orzekania sędziego nie podlegają zabezpieczeniu cywilnemu. Stoję więc na stanowisku, że nie mogę dopuścić pana sędziego do orzekania. Pan sędzia Juszczyszyn nie będzie w poniedziałek sądził, nie będzie miał przydziału spraw i nie będzie wykonywał obowiązków - dodał sędzia Nawacki.Rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski powiedział, że orzeczenie mające rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że w poniedziałek pracodawca musi dopuścić sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w sądzie rejonowym w Olsztynie.– Aczkolwiek prezesowi sądu Maciejowi Nawackiemu przysługuje zażalenie na tę decyzję. Natomiast zażalenie nie wstrzymuje rygoru natychmiastowej wykonalności - wskazał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.