Zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej, pomiędzy rondem Bernardyńskim i Kujawskim, otwarta [wideo]

Zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej od Ronda Bernardyńskiego w górę jest już przejezdna. (jw) Zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej od Ronda Bernardyńskiego w górę jest już przejezdna. (jw) Zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej od Ronda Bernardyńskiego w górę jest już przejezdna. (jw)

To kolejne zmiany w ruchu, które ułatwią przejazd przez tę część miasta. Prace przy całej inwestycji dobiegają końca.

Na obu jezdniach, w górę i w dół, obowiązuje od teraz ruch jednokierunkowy. Tymczasowo udostępniono tylko po jednej jezdni w obu kierunkach i wprowadzono ograniczenia prędkości. Jest to związane z zaplanowanymi pracami przy zieleni oraz układaniu chodników. Zamknięta jest także ulica Sieroca, na styku z ulicą Kujawską. Docelowo na jezdni w dół wytyczony zostanie jeszcze buspas.



Z kolei na ul. Toruńskiej nadal można korzystać tylko z jednej jezdni w kierunku Ronda Toruńskiego. Kontynuowane są też prace przy nawierzchniach na Zbożowym Rynku, a także przy chodnikach i zieleni. Warto nadal uważnie spoglądać na znaki. Roboty drogowe zakończą się w przyszłym miesiącu.



Wszystkie przejścia i przystanki w obrębie inwestycji dostosowywane zostały do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w urządzenia dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację. Zasadzonych będzie ponad 600 nowych drzew i 6000 krzewów.



Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów, to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to ponad 168 mln zł.