700 osób dziennie może się szczepić w punkcie na UTP w Bydgoszczy

W głównym budynku przy Kaliskiego uruchomiono pierwszy w regionie punkt masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Zabiegi zaczną się we wtorek (20.04.).

- W pierwszej dostawie będzie to preparat Moderny - mówi Karol Jurkowski, dyrektor przychodni Bajka, organizującej punkt szczepień.- Na pacjentów czeka pięć stanowisk i pięć zespołów szczepiennych. Na zespół składają się dwie osoby: osoba kwalifikująca i osoba szczepiąca. Ta pierwsza osoba przeprowadza wywiad i podejmuje decyzję o zaszczepieniu. Jeżeli są jakieś wątpliwości co do kwalifikacji, odsyłamy pacjenta obok, do gabinetu lekarskiego. Później albo pacjent wraca do nas na zastrzyk, albo musi mieć odroczone szczepienie.- Liczba szczepień wykonywanych w punkcie, w stosunku do założeń pierwotnych, została zwiększona już na wstępie o 40 procent, czyli z 500 do 700 osób. Jest to na razie jedyny taki punkt w Bydgoszczy i w województwie, stąd nasza decyzja o zmianie pierwotnej lokalizacji z SP nr 65, na UTP w Bydgoszczy. Dziękuję panu rektorowi i przychodni Bajka za otwartość i szybką decyzję o powstaniu punktu. On powstał w zasadzie w dwa dni, wiele służb zaangażowało się w przygotowania - mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.W osobnej auli pacjenci będą wypełniać ankiety przed szczepieniem, do kolejnej auli przejdą po szczepieniu.W maju ma zostać otwarty drugi punkt masowych szczepień, tym razem w wielkiej hali Centrum Targowego przy Myślęcinku.