Potrzebna pomoc dla Białorusinów, którzy w Bydgoszczy znaleźli schronienie

Trwa zbiórka na wyposażenie mieszkań dla uchodźców z Białorusi zaproszonych do Bydgoszczy. W marcu bydgoska Rada Miasta zgodziła się na pomoc rodzinom zza wschodniej granicy. Miasto zapewni im mieszkania, które trzeba urządzić.

Jedna rodzina to małżeństwo z Mińska z 4 letnim dzieckiem, druga to małżeństwo z czwórką dzieci w wieku 2, 6, 11 i 13 lat. Pochodzą z Grodna. Obie rodziny zostały zmuszone do wyjazdu z Białorusi na skutek represji politycznych. Mieszkania, które udostępni im miasto są po remoncie, jednak wymagają kompletnego wyposażenia.Potrzebne są meble, sprzęt rtv/agd, akcesoria gospodarstwa domowego, pościele, czy ręczniki. Przydadzą się również przybory szkolne dla dzieci. Obecnie na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka: ZBIÓRKA Jeśli ktoś chciałby pomóc inaczej może kontaktować się z Łukaszem Krupą, dyrektorem Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą, który koordynuje akcję pomocy - mail: lukasz.krupa@um.bydgoszcz.pl.Kilka lat temu Bydgoszcz stała się domem dla 3 ukraińskich rodzin z Donbasu. Wtedy miasto oddało w najem czasowy mieszkania, a dzięki lokalnym przedsiębiorcom i mieszkańcom, udało się je wyposażyć. Wszystkie zostały nad Brdą, tutaj pracują i uczą się.