W regionie powstaną duże populacyjne punkty szczepień. Jeden w Fordonie

1732 osoby w szpitalach i 178 pod respiratorem - województwo kujawsko-pomorskie znajduje się na szczycie trzeciej fali koronawirusa. Wkrótce w regonie powstaną populacyjne punkty szczepień.

Już jutro (16.04.) na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostanie otwarty pierwszy w województwie Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych.



Z kolei od poniedziałku (19.04.) czynne będą punkty szczepień powszechnych - zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. W ramach pilotażu powstanie 16 takich punktów w każdym województwie. W miejscowościach do 50 tysięcy w punkcie będzie wykonywanych minimum 200 szczepień dziennie, a w miastach powyżej 50 tysięcy co najmniej pół tysiąca.

Szef Kancelarii Premiera dodał, że łącznie powstanie 471 nowych punktów szczepień.





W związku z organizacją Masowych Punktów Szczepień, w Inowrocławiu władze miasta wyznaczyły Halę Widowiskowo-Sportową, jako kolejne miejsce szczepień w mieście.



Przygotowano komputery, lodówki do przechowywania szczepionek, wyposażenie biurowe. Prezydent miasta, Ryszard Brejza poinformował, że Inowrocław dostał limit 2 tys. szczepionek na tydzień.



- Nasze możliwości organizacyjne praktycznie nie mają granic, poza tą jedną: liczbą otrzymanych szczepionek" – informuje prezydent Ryszard Brejza.

Kujawsko -pomorskie samorządy złożyły 49 propozycji lokalizacji punktów szczepień. NFZ wybrało spośród nich 27.- Na terenie województwa funkcjonują obecnie 323 punkty szczepień. Łączna liczba wykonanych szczepień to 394 tys., z czego 102 tys. osób zostało już zaszczepionych dwoma dawkami. Zaistniała konieczność, by w regionie powstały nowe duże populacyjne punkty szczepień. Samorządy zgłosiły 49 propozycji lokalizacji tych punktów. Oddział NFZ, kierując się kryteriami równymi w całej Polsce, przede wszystkim równym dostępem wszystkich do szczepień w równym czasie, wybrał 27 propozycji. Te propozycje są obecnie analizowane, chodzi o kwestie organizacyjne i zgody inspekcji sanitarnej - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.- Charakter tych punktów będzie odmienny od działających w regionie już 323 punktów szczepień. Zaangażowane są w to samorządy, które przeznaczają na ten cel duże obiekty np. sale widowiskowe, świetlice w dobrej lokalizacji i wspomagają to organizacyjne. Jednak głównym podmiotem, który podpisuje umowy jest podmiot medyczny, najczęściej POZ-y, ale również szpitale, które takie możliwości mają - podkreślił Bogdanowicz.Wojewoda zapewnił, że nowe punkty organizowane przez samorządy będą tak przygotowane, aby każdy mieszkaniec województwa miał równy dostęp.Bogdanowicz podał, że pierwszym punktem szczepień, organizowanym we współpracy z samorządem, będzie punkt w Bydgoszczy na osiedlu Fordon, który zostanie otwarty na początku przyszłego tygodnia.Więcej w materiale Jolanty Fischer.