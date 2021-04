Bakterii New Delhi już nie ma. Szpital w Ciechocinku znowu przyjmuje pacjentów

- Przyjęcia do szpitala tymczasowego w Ciechocinku zostały wznowione - informuje rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól. Przez ostatnie dni konieczne było ich wstrzymanie z uwagi na fakt zakażenia trzech osób chorych na COVID-19 także bakterią New Delhi.

We wtorek (6 kwietnia) informowano, że u jednego z pacjentów 22 Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego (obecnie szpital tymczasowy) wykryto - poza zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - również bakterię New Delhi. Wówczas zdecydowano o wstrzymaniu przyjęć chorych. Sprawą zajął się Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Badania potwierdziły zakażenie bakterią New Delhi u dwóch kolejnych pacjentów. - W miniony wtorek udało się przetransportować trzeciego pacjenta zakażonego bakterią New Delhi do Olsztyna. Zostało do tego użyty śmigłowiec LPR-u. Wówczas zlecono kolejne badania pozostałych pacjentów i medyków w kierunku zakażenia tą bakterią. Wczoraj otrzymaliśmy wstępne wyniki ujemne, a dziś ostatecznie je potwierdzono – informuje Mól.Takie wyniki postępowania epidemiologicznego pozwoliły wznowić przyjęcia do szpitala tymczasowego. - Obecnie znajduje się w nim 13 osób chorych na COVID-19. Na pewno jednak kolejni zakażeni wirusem SARS-CoV-2 będą tam kierowani - dodaje rzecznik wojewody.Jedna z pacjentek zakażonych bakterią New Delhi zmarła, ale główną przyczyną zgonu był ciężki przebieg COVID-19. Drugi pacjent został przetransportowany do szpitala w Toruniu. Trzeci, który trafił do Olsztyna, jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae – pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków. Pierwszy przypadek New Delhi w Polsce zanotowano w Warszawie w 2011 r.