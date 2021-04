Most Uniwersytecki: NIK odmawia kontroli, wniosek PiS w Prokuraturze Krajowej

Most Uniwersytecki w Bydgoszczy/fot. Archiwum

Nie będzie kontroli NIK w sprawie zamkniętego Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Przynajmniej na razie.

O jej wszczęcie wystąpili radni Prawa i Sprawiedliwości. Najwyższa Izba Kontroli w odpowiedzi na pismo Jarosława Wenderlicha, szefa klubu radnych PiS zaznacza jednak, że zasygnalizowane we wniosku zagadnienia będą rozpatrywane w związku z planowaniem kolejnych zadań.Z kolei skierowany do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego wniosek bydgoskich radnych PiS, w sprawie objęcia nadzorem śledztwa w sprawie Mostu Uniwersyteckiego, został przekazany Prokuraturze Krajowej.Natomiast Kujawsko-Pomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego - w odpowiedzi na wniosek Jarosława Wenderlicha o kontrolę mostów w Bydgoszczy - pisze, że jego kontroli podlegają trzy obiekty w mieście: Wiadukty Warszawskie, Most Uniwersytecki i wiadukty na Armii Krajowej. Dodaje, że stosowne orzeczenia dotyczące wykonania robót budowlanych wyda po przedstawieniu przez zarządcę stosownych ekspertyz.