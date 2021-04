Obie jezdnie na Kujawskiej dla kierowców! Na razie po jednym pasie, bo remont trwa

Zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy - między rondem Bernardyńskim a Kujawskim – otwarta zostanie w piątek (16 kwietnia) w godzinach popołudniowych.

- To już kolejne zmiany w ruchu wprowadzone w tej części Bydgoszczy, w ramach rozbudowy ulicy Kujawskiej. Prace przy całej inwestycji dobiegają końca – informuje Zarząd Dróg Miejskich na swojej stronie.W piątek do ruchu udostępniona zostanie zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej od ronda Bernardyńskiego (w górę) - tym samym zdjęty zostanie ruch dwukierunkowy z jezdni wschodniej (w dół). - W związku jednak z zaplanowanymi pracami przy zieleni oraz układaniu chodników, na jezdni w obu kierunkach będzie obowiązywało zwężenie jezdni oraz ograniczenia prędkości. Kierowcy będą korzystać tylko z jednego pasa ruchu – zapowiadają drogowcy.Na tym etapie pozostanie również zamknięta ulica Sieroca do ulicy Kujawskiej, a na ul. Toruńskiej nadal będzie można korzystać tylko z jezdni w kierunku ronda Toruńskiego (odcinek w stronę ronda Bernardyńskiego pozostanie zamknięty).Kontynuowane będą też prace przy nawierzchni na ulicach: Zbożowy Rynek, Tucholskiej, Konopnickiej i Wojska Polskiego (przy kościele) a także przy chodnikach, drogach rowerowych i nasadzeniu zieleni.