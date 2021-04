By nie dochodziło do powodzi. Konsultacje społeczne planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Włocławek to pierwsze z trzech miast regionu wodnego Środkowej Wisły, w których zorganizowano spotkania w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Fot. stoppowodzi.pl

Mieszkańcy regionu mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do 22 czerwca. Spotkania odbywają się w 28 miastach w całym kraju. We wtorek takie spotkanie w formie online Wody Polskie zorganizowały we Włocławku.

- Próbujemy przekonać i wprowadzamy działania, które mają informować społeczeństwo po pierwsze o zagrożeniu powodziowym, po drugie o środkach, które podejmowane są w celu ograniczenia ryzyka powodziowego i takie, które by pokazywały społeczeństwu w jaki sposób mieszkańcy mogą też mieć swój udział w ograniczeniu ryzyka powodziowego. Te wszystkie elementy znajdą Państwo w planach zarządzania ryzykiem powodziowym - dodał prof. Andrzej Tiukało - kierownik projektu ze strony wykonawcy.



Uwagi i wnioski do planów mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy regionu. Specjalnie przygotowany formularz dostępny jest na stronie www.stoppowodzi.pl. Uwagi będą rozpatrywane przez ministra infrastruktury. - Podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie, zaczynając od ogromnych, strategicznych inwestycji, a kończąc na placach utrzymaniowych. Cały nasz wysiłek skierowany jest na to, żeby te działania przeciwpowodziowe wzmacniać po to, żeby zabezpieczać mienie i życie mieszkańców - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.