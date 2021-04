Zamieszanie ze szczepieniami w grudziądzkim szpitalu

350 osób nie zostało w poniedziałek zaszczepionych przeciw COVID-19, bo do szpitala w Grudziądzu nie dojechały wszystkie zamówione szczepionki.

- To, co się wydarzyło w punkcie szczepień, czyli brak dostawy szczepionki do naszego punktu szczepień pomimo zapewnień, że szczepionka zostanie dostarczona w godzinach porannych , wzbudziło ogromne oburzenie wśród pacjentów. Wywołało również ogromne oburzenie wśród personelu punktu szczepień, który od godz. 9:00 oczekiwał na pacjentów, żeby ich zaszczepić. W tym czasie te osoby mogły pracować na innych odcinkach naszego szpitala. Niestety, informacja o tym, że szczepionka nie dotrze spłynęła do nas o godz. 12:00, w momencie kiedy kurier dostarczył paczkę, w której nie było wszystkich zaplanowanych szczepionek - powiedziała Izabela Hirsch-Lewandowska, rzeczniczka szpitala w Grudziądzu.Zamiast kilkuset szczepionek kurier przywiózł wówczas do szpitala tylko 30 dawek szczepionki przeznaczonej dla pacjentów onkologicznych.Zamówiona liczba szczepionek w końcu dotarła do lecznicy w poniedziałek późnym wieczorem. We wtorek szczepienia odbywają się bez przeszkód, ma zostać zaszczepionych 800 osób.Dla pacjentów, którzy nie zostali zaszczepieni w poniedziałek wyznaczono dwa dodatkowe terminy w najbliższy piątek i poniedziałek.