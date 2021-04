Pytania online. Odpowiedzi prosto od prezydenta Włocławka

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. Fot. Archiwum

Odbyło pierwsze z cyklu tegorocznych spotkań prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami. Zorganizowano je online na stronie Urzędu Miasta na Facebooku. Mieszkańcy w komentarzach zadali blisko 50 pytań - dotyczyły głównie miejskich inwestycji. Oprócz prezydenta odpowiadał na nie jego zastępca Krzysztof Kukucki.

Wiele pytań dotyczyło remontów i budowy dróg. Były też pytania o rewitalizację Starego Rynku oraz budowę centrum przesiadkowego przy ulicy Okrzei. Tak opóźnienia w przypadku tej ostatniej inwestycji tłumaczył zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki.



- Oczywiście są opóźnienia związane z COViD-em i przewodem energetycznym. Okazało się, że jest to przewód należący do jednej ze spółek kolejowych. Mam zapewnienie wykonawcy, że do końca czerwca te prace się zakończą - powiedział Krzysztof Kukucki.



Ze strony mieszkańców padło też pytanie o zagospodarowanie działki w centrum miasta na rogu ulic 3 Maja i Tumskiej. Kiedyś były plany, by stanął tam budynek ratusza.



- Ostatecznie powstał pomysł, żeby wybudować tam budynek z mieszkaniami na wynajem, być może w formule dojścia do własności, a na parterze lokale użytkowe, bo zależy nam na ożywieniu tej części miasta - powiedział prezydent Marek Wojtkowski.



Mieszkańcy pytali też między innymi o realizację rządowego programu „Fabryka”. Obydwaj prezydenci zapewnili, że prace trwają i we Włocławku powstanie nowoczesny biurowiec.



Kolejne spotkania prezydenta Marka Wojtkowskiego z mieszkańcami odbędą się 22 i 26 kwietnia o godz. 18:00, również online. Pytania już można wysyłać pocztą elektroniczną. Szczegóły na stronie wloclawek.pl.