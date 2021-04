Lewica apeluje, aby Krajowy Plan Odbudowy był traktowany jako ustawa

- Nie będzie zgody Lewicy, by Krajowy Plan Odbudowy był elementem wsparcia kampanii wyborczej PiS - mówili w Bydgoszczy posłowie Nowej Lewicy z naszego regionu.

- Lewica jako jedyny klub w parlamencie, odpowiedziała na apel rządu i przedstawiła swój plan odbudowy w podziale na krajowy i regionalny - mówili Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Gawkowski, Jan Szopiński i Robert Kwiatkowski. Posłowie przypomnieli, że w marcu działacze Lewicy prowadzili w tej sprawie konsultacje m.in. z kujawsko-pomorskimi samorządowcami. - Nie będzie zgody na to, by plan odbudowy był nieuczciwie dzielony tak, jak to miało miejsce z Funduszem Inwestycji Lokalnych. Na to Lewica się nie zgodzi. Wszystkie środki, które mamy nadzieję dostać z UE powinny być rozdysponowane sprawiedliwie, dlatego apelujemy, aby Krajowy Plan Odbudowy był traktowany jako ustawa, aby mogła odbyć się nad nim debata parlamentarna i tego żądamy – mówili posłowie.Krajowy Plan Odbudowy to wsparty unijnymi środkami program odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Zakłada duże inwestycje w odnawialne źródła energii i transformację energetyczną.