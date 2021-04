Bezpłatne badania kobiet, które miały „cesarkę”. Można się zgłaszać

Kobiety po cesarskim cięciu będą obiektem badań lekarzy i naukowców. Szpital im. Biziela w Bydgoszczy poszukuje kobiet, które mają za sobą co najmniej jeden poród drogą cesarskiego cięcia.

Na czym będzie polegać udział w badaniach i czemu mają służyć?W Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Szpitala im. dr. Biziela w Bydgoszczy we współudziale Collegium Medicum w Bydgoszczy prowadzony jest projekt naukowo-badawczy skierowany do kobiet, które miały wykonane co najmniej jedno cięcie cesarskie.– Celem badania jest ocena występowania zależności pomiędzy określonymi chorobami i stanami wikłającymi okres ciąży i połogu, a stanem blizny po cięciu cesarskim - informuje dr Ewa Walusiak-Bednarek z zespołu prasowego UMK w Toruniu.– Badanie polega na wykonaniu usg ginekologicznego i trwa około 5 minut. Udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Do badania może się zgłosić każda pacjentka, która przybyła przynajmniej jedno cięcie cesarskie po 2017 roku – dodała Ewa Walusiak-Bednarek.Badanie odbywa się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela, a funkcję Administratora Danych Osobowych pełni Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wszystkie panie, które chciałyby wziąć udział w badaniu mogą zgłaszać się telefonicznie. BYARChętne osoby mogą się zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości SMS na nr tel. 692 438 662.