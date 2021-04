Z utrudnieniami musieli się liczyć kierowcy jadący autostradą A1 w okolicach miejscowości Grupa, gdzie zapaliło się auto. Ruch w kierunku Gdańska odbywał się pasem szybkim.

Do pożaru samochodu na pasie awaryjnym doszło w okolicach miejscowości Grupa. To odcinek A1 pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Warlubie - poinformował dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Karol Kończal.Zablokowany był jeden pas ruchu. Wszystkie pojazdy poruszały się w kierunku Gdańska pasem szybkim. Utrudnienia mogą potrwać ok. trzech godzin.W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.