Nie ma kolejnych zakażeń bakterią New Delhi w szpitalu w Ciechocinku

Są już wyniki badań. W grupie ponad 20 pacjentów nie stwierdzono obecności patogenu New Delhi opornego na antybiotyki. Przypomnijmy, że wcześniej bakteria ta pojawiła się u trzech osób chorujących na COVID - 19. Jedna z nich zmarła.

Nadal wstrzymane są jednak przyjęcia do szpitala tymczasowego.Dlaczego? Wyjaśnia rzecznik wojewody Adrian Mól:- Niestety, jedna z osób, która jest zakażona tą bakterią, leży pod respiratorem. Jej stan nieco się polepszył w ciągu minionej doby, ale będzie konieczne przetransportowanie i odizolowanie tej osoby, żeby móc przyjmować kolejnych chorych do szpitala. W Ciechocinku nie ma miejsca do izolacji takiego pacjenta od innych. Dlatego nadal wstrzymujemy przyjmowanie pacjentów do szpitala tymczasowego.Drugi z pacjentów z New Delhi został przewieziony do szpitala w Toruniu i tam odizolowany.- Wyłączenie szpitala tymczasowego nie powoduje dużych problemów jeśli chodzi o miejsca dla pacjentów z COVID - 19 w regionie - dodaje rzecznik wojewody.- W przeciągu ostatniej doby ubyło nam 46 pacjentów hospitalizowanych na wszystkich trzech poziomach, więc widzimy pewną stabilizację. W czasie świąt widzieliśmy to, że zarówno migracja w kraju, jak i w województwie może się przełożyć na nowe zakażenia, więc będziemy obserwować sytuację - mówi Adrian Mól.W dobowym raporcie resortu zdrowia z 10 kwietnia prawie o 1200 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym regionie. Zmarły 54 osoby.