Po kontroli, NFZ upomniał szpital w Ciechocinku za szczepienie poza kolejnością

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w Ciechocinku kilka miesięcy temu zaszczepił grupę naukowców UMK, w tym posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego. NFZ dopatrzył się w tej sprawie nieprawidłowości. Szczepiono poza kryteriami grupy "0".

W przesłanym do Polskiego Radia PiK komunikacie, centrala NFZ informuje, że kontrola w szpitalu w Ciechocinku trwała od 27.01-26.02.2021 i dotyczyła tu cytat: "prawidłowości realizacji szczepień w dniach 25-26 stycznia br."Na podstawie pozyskanych danych ustalono, że zaszczepiono wówczas osoby, które nie spełniały kryteriów określonych dla etapu "0", jak również nie były to, uprawnione w tym okresie do szczepień, osoby w wieku 70+.Szpital został w związku z tym zobowiązany do zwiększenia nadzoru nad procedurą szczepień oraz przestrzegania kolejności wynikającej z obowiązujących przepisów.Przypomnijmy, że w grupie osób zaszczepionych pod koniec stycznia znalazł się poseł PiS Zbigniew Girzyński, jednocześnie wykładowca historii na UMK. Zarejestrował się, podobnie jak inni naukowcy z ramienia UMK, które tłumaczyło, że działało na podstawie obowiązujących wówczas rozporządzeń uprawniających do szczepień pracowników uczelni medycznych.Wyjaśnienia uczelni przyjęło Ministerstwo Edukacji i Nauki, które nie dopatrzyło się nieprawidłowości ze strony uczelni.