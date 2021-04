Łosie z Puszczy Bydgoskiej. Podchodzą bardzo blisko ludzkich siedzib [wideo]

Udało nam się spotkać dwa dorosłe łosie pasące się niedaleko zabudowań. Nie podajemy dokładnej lokalizacji, ze względu na bezpieczeństwo i ludzi, i łosi. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, w tym rejonie, pojawiają się trzy osobniki.

My spotkaliśmy dwa większe łosie, i te są oswojone i łagodne. Ten mniejszy jest nieco dzikszy i lepiej się do niego nie zbliżać. My doradzamy ostrożność w każdym kontakcie z dzikimi, wolnożyjącymi zwierzętami.Łoś jest największym, krajowym przedstawicielem rodziny jeleniowatych. W poszukiwaniu pożywienia przemierza również kompleksy leśne położone bezpośrednio przy granicy miasta. Bywa, że granice tą przekracza i wchodzi na obrzeżne osiedla, budząc niemałą sensację.W Puszczy Bydgoskiej łoś zadomowił się już na dobre.