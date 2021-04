Wjechała bmw do domu towarowego na grudziądzkim rynku. 34-latka była pijana [wideo]

34-latkę, która swoją podróż bmw zakończyła w domu towarowym na rynku, zatrzymali policjanci z Grudziądza. Kobieta była kompletnie pijana, miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

Do incydentu doszło w nocy w czwartku na piątek. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie o hałasach w okolicy rynku w centrum miasta. Jak się okazało, spowodowany był kolizją drogową, do jakiej doprowadziła kobieta kierująca bmw.- Po przybyciu na miejsce, policjanci zastali jedynie porzucony pojazd. Po dłuższej chwili do interweniujących funkcjonariuszy podeszła kobieta, która oświadczyła, że kierowała tym autem. Mundurowi skontrolowali jej stan trzeźwości i okazało się, że ma w organizmie blisko 3 promile alkoholu – informuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk, p.o. oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu.W skutek kolizji uszkodzeniu uległa jedna ze ścian domu towarowego oraz pięć zaparkowanych obok pojazdów. - W związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowaniem kolizji drogowej kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej kara ograniczenia wolności lub pobawienia jej do lat 2 – zapowiada mł. asp. Kowalczyk.