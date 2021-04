Chorych z COVID-19 w regionie coraz więcej, szpitale obłożone. Pomagają klerycy i księża

Większość łóżek dla pacjentów z COVID-19 w regionie jest zajętych. W Toruniu personel na oddziale covidowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wspiera 17 kleryków i dwóch księży z toruńskiego Seminarium Duchownego.

W Kujawsko-Pomorskiem sytuacja pandemiczna jest podobna jak, w całym kraju. - We wszystkich placówkach regionu mamy łącznie 2 199 łóżek dla chorych covidowych, z czego zajętych jest 1 755, i 183 zajęte covidowe łóżka intensywnej terapii wobec 251, które mamy do dyspozycji. W placówkach podległych samorządowi województwa jest obecnie 417 miejsc dla tego typu pacjentów (334 zajęte), w tym 50 respiratorowych (42 zajęte) – informuje Urząd Marszałkowski.Personel oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu wspiera 17 kleryków i dwóch księży z toruńskiego Seminarium Duchownego. - Są ozdrowieńcami, pracują jako wolontariusze - karmią, wykonują czynności pielęgnacyjne, rozmawiają. To wielka pomoc, bo szpital ma niemal pełne obłożenie – informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.- Dziękuję wszystkim, którzy nie szczędząc sił, kosztem ogromnego wysiłku i poświęcenia, pełnią służbę przy łóżkach ciężko chorych. Wasz trud jest nie do oszacowania. Jesteście bohaterami! - mówi marszałek Piotr Całbecki, który cały czas apeluje do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych o zgłaszanie się do pracy na oddziałach covidowych.